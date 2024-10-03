Похитивший детенышей кенгуру карлик-натуралист раньше занимался кражей мелкой техники

Похитивший кенгурят карлик-натуралист привлекался за кражу телефонов

Похитивший трех детенышей кенгуру из российских зоопарков 31-летний Иван Некрасов (известный как карлик-натуралист) раньше занимался кражей мелкой техники и телефонов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, мужчина привлекался за несколько мелких краж по статье 158 УК РФ («Кража»). По словам собеседника РИА Новости, он воровал мелкую технику и телефоны для дальнейшей перепродажи.

1 октября сообщалось, что кенгуренка по кличке Крош украли из Ярославского зоопарка, других двух шестимесячных животных — из парка птиц «Воробьи» в Калуге. Некоторое время назад он решил сделать малый бизнес на кенгурятах, так как увлекался разными животными и мечтал получить редкую обезьяну. В интернете Некрасов нашел покупателей кенгуру. Затем он проник в ярославский и калужский зоопарки, где совершил кражу.