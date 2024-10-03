Раскрыты подробности о похитившем кенгурят карлике-натуралисте

Shot: похититель кенгуру оказался вором-рецидивистом, желавшим сделать бизнес

Похитивший кенгурят из двух российских зоопарков карлик-натуралист оказался вором-рецидивистом. Подробности о нем раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным канала, злоумышленник — 31-летний Иван Некрасов из Вологодской области. Именно его рост, который составляет менее 1,5 метра, позволял ему проникать в помещения. Мужчина начал заниматься воровством еще в подростковые годы. Тогда он проникал в квартиры и дома через щели в дверях и окна на чердаках. Силовики ловили его в 2017 году, однако в тот раз ему удалось сбежать. В 2019 году фигурант получил условный срок и был объявлен в федеральный розыск по статье о краже с проникновением в жилище.

Некоторое время назад он решил сделать малый бизнес на кенгурятах, так как увлекался разными животными и мечтал получить редкую обезьяну. В интернете Некрасов нашел покупателей кенгуру. Затем он проник в ярославский и калужский зоопарки, где совершил кражу.

2 октября Некрасова задержали. У него в сумке обнаружили двух похищенных животных, одно из которых было мертвым. Живого кенгуренка злоумышленник, по его словам, хотел обменять на редкую обезьяну. Третьего кенгуренка мужчина успел продать в Москве.