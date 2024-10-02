Похитителем трех кенгуру из российских зоопарков оказался карлик-натуралист

Полиция задержала похитителя трех кенгуру из зоопарков Калуги и Ярославля

Полицейские задержали похитителя трех кенгуру из российских зоопарков. Об этом в среду, 2 октября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, похитителем оказался карлик-натуралист. Из-за маленького роста похитителя полицейские, изучавшие записи с камер наблюдения, изначально приняли его за ребенка. При себе у похитителя в сумке обнаружили двух похищенных животных, одно из которых было мертвым. Живого кенгуренка злоумышленник, по его словам, хотел обменять на редкую обезьяну. Третьего кенгуренка мужчина успел продать в Москве.

1 октября сообщалось, что кенгуренка по кличке Крош украли из ярославского зоопарка, других двух шестимесячных животных — из парка птиц «Воробьи» в Калуге. СМИ сообщили, что в России орудует неизвестный серийный похититель кенгурят.