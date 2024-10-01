Из российских зоопарков украли трех молодых кенгуру

Shot: в России орудует серийный похититель кенгурят

В России орудует неизвестный серийный похититель кенгурят. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, за три дня похитили уже трех сумчатых из зоопарков. Малыша по кличке Крош украли из ярославского зоопарка, других двух шестимесяных животных — из парка птиц «Воробьи» в Калуге.

Следователи считают, что похищения могут быть связаны между собой. Предварительно, они совершены для частного зоопарка. Возбуждены уголовные дела по статье 158 («Кража») УК РФ.

Кенгуренок Крош исчез из вольера в ночь на 27 сентября. Как только обнаружилось, что его нет на месте, сотрудники зоопарка сообщили о происшествии в полицию. Киперы считают, что самостоятельно кенгуренок не сумел бы преодолеть ограждение. В зоопарке есть камеры наблюдения, но, по неофициальным данным, в ночь похищения они не работали, поскольку был поврежден кабель.

Крош родился зимой. Когда точно это произошло, определить было невозможно, потому что кенгуренок долго прятался в сумке матери. Впервые сотрудники зоопарка увидели его в конце марта. Активно выглядывать из сумки он начал только в мае. К концу лета Крош подрос и почти сравнялся по размерам с матерью.

