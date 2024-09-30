Злоумышленники украли кенгуренка из зоопарка в российском городе

В Ярославле злоумышленники похитили из зоопарка кенгуренка по имени Крош

Из Ярославского зоопарка пропал кенгуренок Крош. Об этом сообщает портал 76.RU.

Кенгуренок исчез из вольера в ночь на 27 сентября. Как только обнаружилось, что Кроша нет на месте, сотрудники зоопарка сообщили о происшествии в полицию. Киперы считают, что самостоятельно кенгуренок не сумел бы преодолеть ограждение, поэтому животное, вероятнее всего, украли злоумышленники. Правоохранители в настоящий момент ищут в городе тех, кто похитил кенгуренка.

В зоопарке есть камеры наблюдения, но, по неофициальным данным, в ночь похищения они не работали, поскольку был поврежден кабель. Местное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Кража».

Крош родился зимой 2024 года. Когда точно это произошло, определить было невозможно, потому что кенгуренок долго прятался в сумке матери. Впервые сотрудники зоопарка увидели его в конце марта. Активно выглядывать из сумки он начал только в мае. К концу лета Крош подрос и почти сравнялся по размерам с матерью.

Ранее сообщалось, что сбежавшую из зоопарка в Британии капибару по кличке Корица нашли через неделю в близлежащем пруду. Корица вернулась в вольер к родственникам красивой и отдохнувшей.