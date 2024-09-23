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16:51, 23 сентября 2024Из жизни

Сбежавшая капибара вернулась в зоопарк спустя неделю красивой и здоровой

В Британии сбежавшая из зоопарка капибара провела в пруду неделю и вернулась

Фото: wirestock / freepik

Капибара по имени Корица вернулась в зоопарк, из которого сбежала. Как пишет The Guardian, сотрудники сочли ее «красивой и здоровой».

Корица совершила побег из зоопарка в графстве Шропшир, Британия, в середине сентября. Ей удалось ускользнуть из вольера, когда в нем открыли ворота для проезда трактора. Зоопарк организовал масштабную поисковую операцию с участием команды из 20 человек и тепловым дроном. Однако ни технологии, ни разбросанные по лесу фрукты, ни запахи и звуки, которые обычно привлекают капибар, не помогли найти или выманить из укрытия сбежавшее животное.

В конце концов Корицу нашла совладелица зоопарка Беки Доррелл. Она пошла по следам капибары и всего в 250 метрах от зоопарка наткнулась на пруд, заросший осокой, с низко нависающими над водой ветвями деревьев. Там Корица и провела неделю после побега. Семерым сотрудникам удалось заманить капибару, чей размер примерно совпадает с размерами взрослого лабрадора, в клетку. Корицу вернули обратно в вольер к ее родителям и брату.

«Она выглядит красивой, подтянутой и здоровой. Там, где ее нашли, она жила свою лучшую жизнь. Это просто рай для капибары... но, к сожалению, мы обязаны следить за тем, чтобы экзотические животные не оказывались сами по себе в сельской местности», — сказал Уилл Доррелл, совладелец зоопарка. По его словам, капибара довольна воссоединением с семьей. Ее уже осмотрел ветеринар.

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