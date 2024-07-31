Пингвин сбежал из зоопарка и поселился в Черном море

Из частного зоопарка в Сочи сбежал пингвин и стал жить один в Черном море

Туристы, отдыхающие на черноморском побережье, заметили одинокого пингвина, который поселился в море. Об этом пишет SOCHI1.RU.

Пингвина сняли на видео: он нырял и ловил рыбу недалеко от берега. По кадрам создается впечатление, что птица отлично чувствует себя в соленой воде. Близко к людям и берегу он не подплывает.

Впоследствии выяснилось, что пингвин сбежал из частного зоопарка в Сочи и стал жить один в Черном море. Об этом рассказал профессор, доктор биологических наук, академик РАЕ, главный научный сотрудник Кавказского заповедника Анатолий Кудахтин.

По его словам, Черное море для этих птиц — подходящая акватория. Там много рыбы, поэтому пингвин останется сытым. Кроме того, пингвины хорошо приспосабливаются к среде. «В море пингвину нежарко. В ЮАР я видел, как пингвины гуляют по городу. Они могут кочевать по морю и жить там долго, иногда выходить на берег», — добавил академик.

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