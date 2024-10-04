Трудности с продажей роскошного особняка Блиновских объяснили

Риелтор Кановас: дом Блиновских трудно продать из-за их репутации

Королеве марафонов Елене Блиновской и ее мужу Алексею не удается избавиться от элитного дома в Подмосковье по ряду причин. Трудности, которые влияют на скорость и успех продажи особняка, назвала риелтор Ирина Кановас в разговоре с «Ридусом».

По словам эксперта, по «закону вселенной», на каждый дом есть свой покупатель. При этом, отметила она, в Москве и Подмосковье, где сосредоточено много денег, спрос на элитную недвижимость есть всегда. «Если особняк стоит миллиард рублей, то это, конечно, штучный покупатель. Как правило, подобная недвижимость продается долго. Это может занять год или больше. Но ее покупают», — рассказала Кановас.

Между тем дом, установленная цена на который вдвое-втрое ниже реальной, удастся продать достаточно быстро, поскольку новый хозяин понимает, что в будущем сможет избавиться от него с выгодой, уточнила риелтор. «Единственное, что может настораживать потенциальных покупателей, так это репутация семьи Блиновских. Скандалы никому не нужны. Покупать дом у людей, за которыми тянется негативный шлейф, мало кто хочет. Впрочем, решающую роль все равно сыграет цена», — подытожила специалист.

Ранее в октябре стало известно, что Алексей Блиновский снизил стоимость продаваемого особняка в Истре с миллиарда до 750 миллионов рублей.