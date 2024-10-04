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02:10, 4 октября 2024Мир

Израиль заявил о ликвидации командира ХАМАС на Западном берегу

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира ХАМАС и группы радикалов в Тулькарме

Фото: Sally Hayden / Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан главу местной ячейки радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Как отметили военные, в результате авиаудара погиб Захи Ясир ар-Разак Уфи, который был «главой террористической сети ХАМАС в Тулькарме». Они добавили, что вместе с ним были уничтожены еще несколько палестинских радикалов.

По данным израильских военных, Уфи планировал попытки теракта в районе еврейского поселения Атерет на Западном берегу в начале сентября. Они считают, что он также организовывал и возглавлял значительное количество других террористических атак, направленных против населенных пунктов Иудеи и Самарии.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировала главу «Хезболлы» по разработке высокоточных ракет.

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      Марина Совина
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