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23:10, 3 октября 2024Мир

ЦАХАЛ ликвидировала одного из глав «Хезболлы»

ЦАХАЛ ликвидировала главу «Хезболлы» по разработке высокоточных ракет

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации одного из глав шиитской организации «Хезболла» по разработке высокоточных ракет. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

«Ранее на этой неделе ВВС Израиля нанесли точный и основанный на разведданных удар в районе Бейрута, в ходе которого ликвидировали террориста Махмуда Юсефа Аниси», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

По их данным, Аниси был одним из руководителей проекта по разработке высокоточных ракет в Ливане.

Ранее 3 октября израильская авиация нанесла четыре авиаудара по объектам «Хезболлы» в южных пригородах Бейрута. До этого Израиль атаковал центральный район ливанской столицы.

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      Марина Совина
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