ЦАХАЛ ликвидировала одного из глав «Хезболлы»

ЦАХАЛ ликвидировала главу «Хезболлы» по разработке высокоточных ракет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации одного из глав шиитской организации «Хезболла» по разработке высокоточных ракет. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

«Ранее на этой неделе ВВС Израиля нанесли точный и основанный на разведданных удар в районе Бейрута, в ходе которого ликвидировали террориста Махмуда Юсефа Аниси», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

По их данным, Аниси был одним из руководителей проекта по разработке высокоточных ракет в Ливане.

Ранее 3 октября израильская авиация нанесла четыре авиаудара по объектам «Хезболлы» в южных пригородах Бейрута. До этого Израиль атаковал центральный район ливанской столицы.