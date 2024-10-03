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16:19, 3 октября 2024Мир

Израиль нанес авиаудары по пригородам ливанской столицы

ЦАХАЛ нанес четыре авиаудара по пригородам Бейрута

Фото: Abdelaziz Boumzar / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла четыре авиаудара по объектам радикальной исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» в пригородах Бейрута. Об этом со ссылкой на местный источник сообщает РИА Новости.

«Четыре израильских удара по южным пригородам Бейрута. Один из них был нацелен на здание по связям со СМИ "Хезболлы" в районе Моавад в южном пригороде Бейрута», — поделился собеседник издания.

Ранее посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар попросил Россию оказать дипломатическую помощь в решении конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, российские дипломаты и официальные лица совершают «огромное количество» звонков, чтобы «получить поддержку мирного решения» конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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