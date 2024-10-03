Израиль нанес авиаудары по пригородам ливанской столицы

ЦАХАЛ нанес четыре авиаудара по пригородам Бейрута

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла четыре авиаудара по объектам радикальной исламистской группировки шиитского толка «Хезболла» в пригородах Бейрута. Об этом со ссылкой на местный источник сообщает РИА Новости.

«Четыре израильских удара по южным пригородам Бейрута. Один из них был нацелен на здание по связям со СМИ "Хезболлы" в районе Моавад в южном пригороде Бейрута», — поделился собеседник издания.

Ранее посол Ливана в Москве Шауки Бу Нассар попросил Россию оказать дипломатическую помощь в решении конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, российские дипломаты и официальные лица совершают «огромное количество» звонков, чтобы «получить поддержку мирного решения» конфликта.