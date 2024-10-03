Ливан попросил у России помощи

Ливан запросил у России диппомощь в решении конфликта на Ближнем Востоке

Бейрут попросил Москву оказать дипломатическую помощь в решении конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Ливана в России Шауки Бу Нассар, передает ТАСС.

«Я попросил российских коллег оказать нам дипломатические помощь, осуществить необходимые контакты со всеми заинтересованными сторонами и влиятельными акторами на Ближнем Востоке и во всем мире. В том числе, площадку ООН, а также другие международные организации», — отметил посол.

По словам Шауки Бу Нассара, «Москва ясно дала понять», что российские официальные лица совершают «огромное количество» звонков, чтобы «получить поддержку мирного решения» ближневосточного кризиса.

Ранее Спецборт МЧС России доставил 33 тонны гуманитарной помощи в Ливан для жителей республики. В состав груза вошли продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, а также электростанции мощностью 80 кВт.