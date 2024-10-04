Туристы заметили «летучих голландцев» в российском регионе

Туристы в Новороссийске увидели «летучих голландцев»

Туристы в Новороссийске заметили летучих голландцев, парящих в сотнях метров от берега. Об этом сообщает «КП Кубань».

Как пишет издание, оптическое явление называется фата-морганой. Оно создает иллюзию, что корабли парят над морем.

Похожее явление запечатлели в мае у берегов Анапы в Черном море. «Летающие корабли над морем в Анапе. Вот Анапа, а вот там эти корабли. Я не помню, как называется это явление, но выглядит оно очень-очень круто», — говорит оператор.

Явление получило название в честь волшебницы Морганы, героини английских легенд о короле Артуре.