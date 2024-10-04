Участвовавшего в СВО нового полпреда президента представили в Уральском федеральном округе

На Урале представили нового полпреда президента в УрФО Артема Жогу

В Екатеринбурге представили нового полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) — участвовавшего в специальной военной операции (СВО) Героя России и выпускника программы "Время героев" Артема Жогу. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, на встрече с Жогой присутствуют губернаторы всех входящих в округ регионов. Представляет Жогу его предшественник Владимир Якушев. «Я представляю Артема Жогу в качестве полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. (…) Он прошел программу обучения "Время героев" для участников специальной военной операции», — сообщил Якушев.

Ранее Жога заявил, что в первую очередь ему нужно познакомиться с уже работающим аппаратом полпреда. При этом он подчеркнул, что возьмет с собой личных помощников, которым уже известен его график и стиль работы.