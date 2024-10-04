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20:08, 4 октября 2024Россия

Умер проживший более 105 лет ветеран Великой Отечественной войны

В Воронежской области скончался 108-летний ветеран Великой Отечественной войны

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В Воронежской области скончался 108-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Осадчук. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Настоящий патриот и гражданин, доброжелательный, светлый человек. Прошел самую жестокую и страшную войну от самого первого ее дня до последнего. И на фронте, и в мирной жизни всего себя отдавал спасению жизней и здоровья людей, преуспев в медицинской службе», — написал чиновник.

Гусев подчеркнул, что Осадчук являлся примером жизнелюбия и стойкости, а также не переставал удивлять жителей региона, перешагивая высокий возрастной рубеж.

Ранее участница Сталинградской битвы Елена Зорина умерла в Саратове в возрасте 100 лет. Известно, что в Вене советский маршал Георгий Жуков лично вручил ей медаль «За Победу над Германией». Помимо того, за боевые и трудовые заслуги ей присвоили ордена Ленина, Трудового Красного Знамени и два ордена Отечественной войны.

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      Никита Абрамов
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