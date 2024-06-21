В возрасте 100 лет умерла награжденная лично Жуковым участница Сталинградской битвы

В Саратове в возрасте 100 лет умерла участница Сталинградской битвы Зорина

Елена Зорина, участница Сталинградской битвы, умерла в возрасте 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

«Елена Михайловна принадлежала к поколению победителей, искренних людей, любивших страну и соотечественников. Прошла войну от Сталинграда до Вены, где и встретила День Победы. После окончания войны, вернувшись на родную Саратовскую землю, Елена Михайловна трудилась в торговле», — приводит пресс-служба слова губернатора региона Романа Бусаргина.

Зорина родилась 20 сентября 1923 года в селе Озинки. С 1942 по 1945 года принимала участие в Великой Отечественной войне. В Вене советский маршал Георгий Жуков лично вручил ей медаль «За Победу над Германией».