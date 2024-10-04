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10:22, 4 октября 2024Бывший СССР

В Белоруссии назвали абсурдным обращение Литвы в МУС

Глава МИД Рыженков: обвинения в адрес Минска в обращении Литвы в МУС абсурдны

Фото: OSeveno / Wikimedia

Обращение Литвы в Международный уголовный суд (МУС) с обвинениями в адрес Минска абсурдны. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, его цитирует БелТА.

По его словам, обратившись в МУС, Литва совершила очередную антибелорусскую политическую акцию. «И мы хорошо знаем, для чего и с чьей подачи это делается. Не нужно быть признанным экспертом в области международного права, чтобы понять абсурдность и надуманность выдвигаемых обвинений», — подчеркнул он.

Рыженков отметил, что в Минске осознают бесперспективность подобных шагов Вильнюса, поэтому спокойно смотрят «на эту возню». Он подчеркнул, что Белоруссия призывает соседей к благоразумию.

30 сентября Литва передала МУС в Гааге материалы против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Отмечалось, что литовская сторона собрала достаточно доказательств для обвинения белорусского лидера и его приближенных в преступлениях против человечности.

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