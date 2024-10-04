В Европе испугались вступления России в конфликт на Ближнем Востоке

Боррель: ЕС опасается возможного вступления России в конфликт на Ближнем Востоке

Европейский союз (ЕС) опасается возможного вступления России в конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявил верховный представитель европейского объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Onda Cero.

«Если ядерные объекты Ирана будут уничтожены, Тегерану придется действовать, что-то предпринимать, в том числе на нефтяных объектах в Персидском заливе. Если такая ситуация будет продолжаться, то рано или поздно мы будем втянуты в конфликт, в котором может принять участие и Россия», — сказал дипломат.

Он также отметил, что Иран неправ в политике эскалации конфликта, поскольку Израиль пользуется очень мощной поддержкой и превосходство очевидно.

Ранее в ЕС признали, что мало чем могут повлиять на решения Израиля по ответу на атаку Ирана. По словам источников газеты Financial Times, нет никаких гарантий, что Израиль воздержится от ударов по иранским объектам нефтяной или ядерной инфраструктуры.