Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:16, 4 октября 2024Мир

В Европе испугались вступления России в конфликт на Ближнем Востоке

Боррель: ЕС опасается возможного вступления России в конфликт на Ближнем Востоке
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Европейский союз (ЕС) опасается возможного вступления России в конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявил верховный представитель европейского объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции Onda Cero.

«Если ядерные объекты Ирана будут уничтожены, Тегерану придется действовать, что-то предпринимать, в том числе на нефтяных объектах в Персидском заливе. Если такая ситуация будет продолжаться, то рано или поздно мы будем втянуты в конфликт, в котором может принять участие и Россия», — сказал дипломат.

Он также отметил, что Иран неправ в политике эскалации конфликта, поскольку Израиль пользуется очень мощной поддержкой и превосходство очевидно.

Ранее в ЕС признали, что мало чем могут повлиять на решения Израиля по ответу на атаку Ирана. По словам источников газеты Financial Times, нет никаких гарантий, что Израиль воздержится от ударов по иранским объектам нефтяной или ядерной инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      «Сбить мой вертолет — это война, которая украинцам не нужна». Лукашенко пригрозил Киеву после инцидента с его бортом

      Названы праздничные и выходные для россиян дни в 2025 году

      В Москве мигранты осквернили памятник героям Великой Отечественной войны

      Лукашенко призвал поставить памятник корове

      Новый премьер Японии решил добиться окончательной победы над дефляцией

      Россиян предупредили о ведущих к ранней старости привычках

      Стало известно о ранении бывшего главкома ВСУ Залужного

      В России признали нежелательной деятельность украинского «Фонда 24.02»

      Адвокат экс-супруга Алсу прокомментировал слухи о его новом романе

      Суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения блогеру Чекалину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше