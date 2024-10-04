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19:54, 4 октября 2024Экономика

В европейской стране ввели режим стихийного бедствия из-за мощных наводнений

В половине Боснии и Герцеговины ввели режим стихийного бедствия из-за наводнений

Фото: Amel Emric / Reuters

В Федерации Боснии и Герцеговины объявили режим стихийного бедствия из-за мощных наводнений в Герцеговино-Неретванском кантоне в юго-западной части государства. О том, что его ввели в половине европейской страны, сообщило правительство ФБиГ на пресс-конференции в пятницу, 4 октября.

Стихийное бедствие произошло из-за сильных дождей и ополезней. Сильнее всего от потопа пострадал муниципалитет Ябланица. В результате большое количество домов и дорог были разрушены, жители городов Ябланица и Киселяк остались без электричества, а мобильная связь перестала работать. Точное число жертв и пропавших без вести остается неизвестным.

В пострадавшие от наводнения районы направили армию, а также вертолет для эвакуации людей. Вице-премьер Федерации Боснии и Герцеговины заявил, что компания Bh Telecom, принадлежащая ФБиГ, направит на помощь районам, на которые обрушилось стихийное бедствие, около 750 тысяч евро. Кроме того, помощь предложил президент Сербии Александр Вучич. В свою очередь президент БиГ Милорад Додик рассказал о выделении примерно 25 тысяч евро каждому из пострадавших муниципалитетов.

В конце сентября стало известно, что на США обрушился ураган «Хелен».

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      Полина Кислицына
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