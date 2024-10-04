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10:42, 4 октября 2024Бывший СССР

В ФСБ рассказали о планах размещения войск НАТО в Закавказье

Бортников: Запад планирует разместить контингент НАТО в Закавказье

Фото: Vadim Ghirda / AP

Запад планирует разместить контингент НАТО в Закавказье под предлогом урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, пишет РИА Новости.

Бортников рассказал о планах размещения войск НАТО в регионе на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ). По его мнению, Запад пытается воспользоваться мирными переговорами между Арменией и Азербайджаном.

«Запад пытается возглавить процесс азербайджано-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного "миротворческого" контингента — де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской», — заявил директор ФСБ. Он добавил, что предпосылкой для размещения войск является появление в Армении мониторинговой миссии Европейского союза.

Ранее Бортников рассказал о подготовке наемников ВСУ в Польше и странах Прибалтики.

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      Алевтина Запольская
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