Глава ФСБ рассказал о подготовке наемников ВСУ в Польше и странах Прибалтики

Глава ФСБ Бортников: наемников ВСУ готовят в Польше и странах Прибалтики

В странах Прибалтики и в Польше готовят иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях. Об этом рассказал глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, передает РИА Новости.

«Специальная подготовка рекрутированных иностранцев ведется в тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы», — приводятся слова руководителя спецслужбы.

Ранее о появлении на передовой медиков-наемников ВСУ рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. По его словам, группа прибыла со своим оборудованием и с большой долей вероятности имеет опыт работы в зоне боевых действий.

Глава ФСБ также раскрыл роль кадровых военных НАТО в операциях ВСУ. Бортников подчеркнул, что военные государств Североатлантического альянса участвуют в разработке операций украинских войск на всей протяженности линии боевых действий.