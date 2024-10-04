В ЛНР рассказали о появлении на передовой медиков-наемников ВСУ

Марочко: на передовую в ДНР прибыли медики-наемники ВСУ

На передовую в ДНР прибыли медики-наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Марочко рассказал о появлении на передовой медиков-наемников ВСУ с целью оказания безвозмездной помощи украинскому медицинскому подразделению. По словам эксперта, группа прибыла со своим оборудованием и с большой долей вероятности имеет опыт работы в зоне боевых действий.

«В район населенного пункта Миньковка зафиксировано прибытие пяти англоязычных медиков», — заявил подполковник ЛНР в отставке.

Ранее Марочко заявил о взятии российскими военными выгодных рубежей в ЛНР на купянском направлении. Как отмечается, Вооруженные силы (ВС) России вели активные штурмовые действия на участке шириной порядка 50 километров.