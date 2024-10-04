В ФСБ рассказали о планах США расширить украинский конфликт на территорию Белоруссии

Бортников: в США хотят расширить украинский конфликт на территорию Белоруссии

Страны Запада, включая США и их союзников, стремятся вовлечь Белоруссию в конфликт на Украине, расширив зону боевых действий. Об этом рассказал глава ФСБ Александр Бортников, слова которого передает ТАСС.

«Непосредственно на постсоветском пространстве указанные враждебные действия выражаются в целенаправленной эскалации конфликта на Украине с перспективой прямого вовлечения в него военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию», — рассказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Астане.