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15:41, 4 октября 2024Бывший СССР

В ФСБ рассказали о планах США расширить украинский конфликт на территорию Белоруссии

Бортников: в США хотят расширить украинский конфликт на территорию Белоруссии

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Страны Запада, включая США и их союзников, стремятся вовлечь Белоруссию в конфликт на Украине, расширив зону боевых действий. Об этом рассказал глава ФСБ Александр Бортников, слова которого передает ТАСС.

«Непосредственно на постсоветском пространстве указанные враждебные действия выражаются в целенаправленной эскалации конфликта на Украине с перспективой прямого вовлечения в него военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию», — рассказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Астане.

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