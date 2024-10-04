Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:06, 4 октября 2024Бывший СССР

В Харькове раскрыли схему по выдаче фальшивых документов уклонистам

СБУ раскрыла схему по выдаче фальшивых документов уклонистам в Харькове

Фото: Telegram-канал «Служба безопасности Украины»

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему по выдаче фальшивых документов уклонистам из 13 человек в Харькове. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщается, организатором схемы являлся председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий Харькова, ему помогали подчиненные и сотрудники областных учреждений. Стоимость подделки составляла от двух до пяти тысяч долларов.

«Фигуранты изготовляли фальшивые документы о якобы наличии заболеваний, которые являются основанием для оформления инвалидности», — заявили в СБУ. При обыске было обнаружено более 500 тысяч долларов, почти 80 тысяч евро, а также более миллиона гривен (2,2 миллиона рублей).

Ранее глава Бучанского территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в Киевской области почти вышел на свободу, но снова оказался под арестом из-за повторного обвинения в коррупции.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В России готовились убийства офицеров командования ВКС. Директор ФСБ раскрыл подробности дела

      Маск поддержал премьера Венгрии в вопросе миграции

      Уничтоживший динозавров астероид оказался не единственным

      В ООН рассказали о новой угрозе для Ливана

      Белоусов обратился к установившим контроль над Угледаром солдатам

      Шансы БРИКС создать аналог евро оценили

      Раскрыт способ сохранить продуктивность в период магнитных бурь

      У известного блогера случился инсульт в прямом эфире

      Потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область превысили 20 тысяч солдат

      Цукерберг обогнал Безоса в рейтинге богачей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше