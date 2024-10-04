В Харькове раскрыли схему по выдаче фальшивых документов уклонистам

СБУ раскрыла схему по выдаче фальшивых документов уклонистам в Харькове

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему по выдаче фальшивых документов уклонистам из 13 человек в Харькове. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщается, организатором схемы являлся председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий Харькова, ему помогали подчиненные и сотрудники областных учреждений. Стоимость подделки составляла от двух до пяти тысяч долларов.

«Фигуранты изготовляли фальшивые документы о якобы наличии заболеваний, которые являются основанием для оформления инвалидности», — заявили в СБУ. При обыске было обнаружено более 500 тысяч долларов, почти 80 тысяч евро, а также более миллиона гривен (2,2 миллиона рублей).

Ранее глава Бучанского территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в Киевской области почти вышел на свободу, но снова оказался под арестом из-за повторного обвинения в коррупции.