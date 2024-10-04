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12:20, 4 октября 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о встречах Путина с Белоусовым

Песков: Путин регулярно встречается с Белоусовым и получает доклады об СВО

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин регулярно встречается с министром обороны Андреем Белоусовым. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит радиостанция «Маяк »в Telegram.

Президент регулярно получает доклады об обстановке в зоне проведения специальной военной операции (СВО), отметил представитель Кремля. Так он ответил на вопрос о том, как Путин узнал о занятии российскими войсками Угледара.

Также Песков прокомментировал удар украинских войск по городу Курчатову в Курской области, рядом с которым расположена Курская АЭС. Подобные действия со стороны Киева он назвал игрой с огнем.

Ранее в Кремле не исключили, что в будущем возглавить Россию сможет участник СВО. Песков напомнил, что Конституция страны позволяет ветеранам боевых действий участвовать в президентских выборах. Для того, чтобы быть избранным президентом, нужно соответствовать ряду критериев, в частности возрастному. Также глава государства не должен иметь банковских счетов за рубежом.

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      Алан Босиков
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