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14:56, 4 октября 2024Мир

В Кремле высказались о встрече Путина и главы МАГАТЭ

Песков: Путин пока не планирует проводить встречу с главой МАГАТЭ Гросси

Фото: Valery Sharifulin / Sputnik / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с главой Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Пока контактов с Гросси в планах Путина нет», — сказал он.

Уточняется, что Гросси пообещал, что агентство «будет наготове» в случае, если что-то произойдет на Курской АЭС. Он отметил, что серьезно относится к этой проблеме и поддерживает контакт как с российской, так и с украинской стороной конфликта.

Ранее глава МАГАТЭ рассказал, что уверен в скорой встрече с российским лидером. По словам Гросси, агентство вместе с российскими коллегами определит, когда это произойдет, но он уверен во встрече в ближайшем будущем.

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      Виктория Кондратьева
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