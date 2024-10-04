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08:47, 4 октября 2024Бывший СССР

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении инфраструктуры

Фото: Anna Voitenko / Reuters

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области в результате взрыва были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

«Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры», — говорится в публикации.

Какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

Ранее о повреждении инфраструктуры сообщили в Запорожоской области. Местные власти также не уточняли, о каких именно объектах идет речь.

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      Глеб Палехов
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