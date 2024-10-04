В подконтрольной ВСУ части Херсонской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении инфраструктуры

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области в результате взрыва были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает в Telegram глава местной областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

«Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры», — говорится в публикации.

Какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

Ранее о повреждении инфраструктуры сообщили в Запорожоской области. Местные власти также не уточняли, о каких именно объектах идет речь.