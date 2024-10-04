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07:46, 4 октября 2024Бывший СССР

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области после взрывов были повреждены объекты инфраструктуры, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров.Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, за минувшие сутки в регионе прогремело около 500 взрывов. В результате были повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь.

1 октября глава Запорожской ОВА Федоров также говорил о повреждении объектов инфраструктуры. По его информации, российские войска нанесли шесть ударов с помощью корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ).

28 сентября поступило 29 сообщений о разрушении объектов инфраструктуры.

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      Марина Совина
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