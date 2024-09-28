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08:41, 28 сентября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожской области

Украинская ОВА Запорожской области заявила о повреждении объектов инфраструктуры

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Глава украинской областной военной администрации (ОВА) Запорожской области Иван Федоров в Telegram-канале сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в подконтрольной Киеву части региона.

Он отметил, что в течение суток прозвучало не менее 429 взрывов, фиксировались авиационные удары, артиллерийские обстрелы и атаки беспилотников.

«Поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали», — заявил чиновник. Он не уточнил, о каких объектах идет речь.

Накануне координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по зданию в Кривом Роге, где находились бойцы и офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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