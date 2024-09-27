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10:37, 27 сентября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по зданию с офицерами ВСУ в Кривом Роге

Подпольщик Лебедев: нанесен удар по зданию с офицерами ВСУ в Кривом Роге

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по зданию в Кривом Роге, где находились бойцы и офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Кривой Рог утром 27 сентября получил прилет в УВД по месту сбора нацистов. Было совещание, на котором присутствовало несколько высших офицеров нацистского батальона "Шторм"», — сообщил подпольщик.

Он рассказал, что подразделение было сформировано на базе патрульной полиции. По его информации, много пожарных машин и карет скорой помощи отправилось к месту удара. Согласно оценке Лебедева, до сотни военных ВСУ находятся под завалами.

Ранее координатор подполья проинформировал, что украинская техника была уничтожена в результате удара по Измаилу. Помимо этого, под атаку попали наемники и бойцы ВСУ.

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      Кристина Есикова
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