Подполье сообщило об ударе по зданию с офицерами ВСУ в Кривом Роге

Подпольщик Лебедев: нанесен удар по зданию с офицерами ВСУ в Кривом Роге

Российские военные нанесли удар по зданию в Кривом Роге, где находились бойцы и офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Кривой Рог утром 27 сентября получил прилет в УВД по месту сбора нацистов. Было совещание, на котором присутствовало несколько высших офицеров нацистского батальона "Шторм"», — сообщил подпольщик.

Он рассказал, что подразделение было сформировано на базе патрульной полиции. По его информации, много пожарных машин и карет скорой помощи отправилось к месту удара. Согласно оценке Лебедева, до сотни военных ВСУ находятся под завалами.

Ранее координатор подполья проинформировал, что украинская техника была уничтожена в результате удара по Измаилу. Помимо этого, под атаку попали наемники и бойцы ВСУ.