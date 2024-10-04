В Польше раскрыли численность «украинского легиона»

Косиняк-Камыш: в «украинский легион» в Польше записалось всего 300 добровольцев

В так называемый украинский легион в Польше записалось всего 300 добровольцев. Об этом рассказал министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает агентство PAP.

«Я когда-то слышал о наборе целевых показателей в группе одной бригады, но сейчас она гораздо меньше. Я слышал о цифре около 300 человек», — сказал он.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша была готова начать подготовку личного состава бригады еще 1 сентября, однако к тому времени не набралось достаточно добровольцев. «На тот момент желающих было недостаточно. Я так понимаю, что сейчас Украина предприняла действия, связанные с информированием, набором и продвижением этого процесса, поэтому мы рассчитываем на эффект», — отметил глава польского Минобороны.

Ранее издание Dzienik Gazeta Prawna сообщало, что инициатива по созданию легиона из числа граждан Украины, проживающих в Польше, осталась только на бумаге. По информации авторов материала, причиной этому послужило то, что спустя два месяца Киев так и не приступил к официальному набору персонала.