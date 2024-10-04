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11:14, 4 октября 2024Бывший СССР

В Раде назвали поражением Украины отступление ВСУ из Угледара

Депутат Рады Костенко: отступление ВСУ из Угледара стало поражением Украины

Фото: Bo Amstrup / Reuters

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Угледара стало поражением всей страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко, передает РИА Новости.

«Это поражение, которое мы терпим всей страной из-за того, что либо кто-то принял неправильное решение, либо кто-то не добился большего количества оружия», — заявил парламентарий.

Он добавил, что, хотя ВСУ были вынуждены отступить под давлением российских войск, вина за оставление Угледара целиком лежит на Киеве.

Ранее военный корреспондент Федор Громов рассказал, что при сохранении текущих тенденций российского наступления выход на административные границы Луганской народной республики может быть делом нескольких месяцев. По его словам, основные города и поселки уже находятся под контролем Российской армии.

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