В Раде предложили снизить минимальный возраст мобилизованных

Депутат Рады Костенко: минимальный возраст мобилизованных должен быть с 20 лет

Минимальный возраст мобилизованных на Украине должен начинаться с 20 лет. Об этом заявил депутат и секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко.

По словам чиновника, в его ведомстве ведутся активные дискуссии по вопросу снижения возраста мобилизованных с 25 до 20 лет. Он аргументировал свою точку зрения тем, что в мире люди призываются с 18 или 20 лет.

«Мне пишут мои коллеги-конгрессмены (депутаты парламента США — прим. «Ленты.ру») и возмущаются, почему мы вам даем оружие, а вы не призываете людей младше 25 лет», — рассказал Костенко. Украинский чиновник добавил, что нынешнее поколение молодых людей не хочет «защищать свою страну».

Ранее Костенко сообщил о замедлении темпов мобилизации на Украине. По его словам, меньше мобилизованных стало призываться после принятия закона об ужесточении набора в Вооруженные силы Украины.