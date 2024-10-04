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10:00, 4 октября 2024Бывший СССР

В Раде предложили снизить минимальный возраст мобилизованных

Депутат Рады Костенко: минимальный возраст мобилизованных должен быть с 20 лет

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Минимальный возраст мобилизованных на Украине должен начинаться с 20 лет. Об этом заявил депутат и секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко.

По словам чиновника, в его ведомстве ведутся активные дискуссии по вопросу снижения возраста мобилизованных с 25 до 20 лет. Он аргументировал свою точку зрения тем, что в мире люди призываются с 18 или 20 лет.

«Мне пишут мои коллеги-конгрессмены (депутаты парламента СШАприм. «Ленты.ру») и возмущаются, почему мы вам даем оружие, а вы не призываете людей младше 25 лет», — рассказал Костенко. Украинский чиновник добавил, что нынешнее поколение молодых людей не хочет «защищать свою страну».

Ранее Костенко сообщил о замедлении темпов мобилизации на Украине. По его словам, меньше мобилизованных стало призываться после принятия закона об ужесточении набора в Вооруженные силы Украины.

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      Сергей Болиев
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