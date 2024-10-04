Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:26, 4 октября 2024Силовые структуры

В России признали нежелательной деятельность украинского «Фонда 24.02»

Минюст признал нежелательной деятельность украинского «Фонда 24.02»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минюст включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, украинскую неправительственную организацию «Фонд 24.02». Об этом сообщает ТАСС.

Деятельность фонда также признала нежелательной Генпрокуратура РФ.

Фонд был создан в апреле 2023 года в Киеве для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также объединения «покинувших страну лжепатриотов и русофобов».

Уточняется, то фонд сотрудничает с «Легионом «Свобода России» и «Айдаром» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России) и оказывает им военную и гуманитарную помощь. Помимо этого, мероприятия НПО носят антироссийскую направленность, на них призывают к объединению тех, кто разделяет экстремистские взгляды.

Ранее сообщалось, что Минюст России внес проект Михала Ходорковского (признан иноагентом) «Центр "Досье"» в список иноагентов.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Сбить мой вертолет — это война, которая украинцам не нужна». Лукашенко пригрозил Киеву после инцидента с его бортом

      Названы праздничные и выходные для россиян дни в 2025 году

      В Москве мигранты осквернили памятник героям Великой Отечественной войны

      Лукашенко призвал поставить памятник корове

      Новый премьер Японии решил добиться окончательной победы над дефляцией

      Россиян предупредили о ведущих к ранней старости привычках

      Стало известно о ранении бывшего главкома ВСУ Залужного

      В России признали нежелательной деятельность украинского «Фонда 24.02»

      Адвокат экс-супруга Алсу прокомментировал слухи о его новом романе

      Суд приступил к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения блогеру Чекалину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше