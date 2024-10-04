В России признали нежелательной деятельность украинского «Фонда 24.02»

Минюст признал нежелательной деятельность украинского «Фонда 24.02»

Минюст включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, украинскую неправительственную организацию «Фонд 24.02». Об этом сообщает ТАСС.

Деятельность фонда также признала нежелательной Генпрокуратура РФ.

Фонд был создан в апреле 2023 года в Киеве для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также объединения «покинувших страну лжепатриотов и русофобов».

Уточняется, то фонд сотрудничает с «Легионом «Свобода России» и «Айдаром» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России) и оказывает им военную и гуманитарную помощь. Помимо этого, мероприятия НПО носят антироссийскую направленность, на них призывают к объединению тех, кто разделяет экстремистские взгляды.

Ранее сообщалось, что Минюст России внес проект Михала Ходорковского (признан иноагентом) «Центр "Досье"» в список иноагентов.

