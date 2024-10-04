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11:16, 4 октября 2024Россия

В России учительница ударила ученика головой о дверь, обозвала его и попала на видео

В Дагестане учительница ударила ученика головой о дверь, ее сняли на видео

В Дагестане учительница ударила ученика головой о дверь. Видеозапись, снятую одним из находившихся в классе детей, опубликовал Telegram-канал «ЧП Кавказ».

На кадрах россиянка дает школьнику подзатыльник и оскорбляет его. «Сволочь такая (...), чтоб я не видела здесь больше, гадина», — говорит педагог и бьет мальчика головой о дверь. Затем она выставляет ученика из класса.

Из видео следует, что так учительница отреагировала на некую фразу мальчика. Однако его реплика на запись не попала.

Ранее в Подмосковье школьник обмочился на уроке из-за не отпустившей его в туалет учительницы. Ситуацией заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая заявила о намерении обратиться в Генпрокуратуру.

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      Алан Босиков
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