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17:29, 30 сентября 2024Россия

Российского школьника не отпустили в туалет — он обмочился на уроке и заболел. В скандал вмешалась Мизулина

Мизулина обратится в Генпрокуратуру из-за ситуации со школьником в Одинцово

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российского учителя обвинили в насилии после инцидента с четвероклассником. Педагог не пустила ученика в туалет, в результате чего ребенок обмочился на уроке, а после заболел. На ситуацию обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, инцидент произошел в средней общеобразовательной школе № 3 в Одинцово. Учительница во время урока не отпустила 11-летнего мальчика в туалет, в результате чего школьник обмочился прямо в классе. Мизулина рассказала, что после произошедшего ребенок заболел. На фоне стресса и унижений у ученика подскочила температура.

Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Тем временем мать ребенка обратилась в прокуратуру. На опубликованном видео, снятом родительницей, она обвиняет педагога в физическом насилии. «Физическое насилие идет над ребенком. На каком основании вы себя так ведете? (...) Вы понимаете, что это приравнивается к пыткам?» — спросила женщина у преподавательницы. На кадрах можно увидеть, что учительница отказывается от беседы, заявляя, что «не будет разговаривать в таком ключе». Работница учебного заведения пояснила, что «на уроке в туалет не ходят, ходят на перемене», и отметила, что мальчик выходит в уборную и якобы разговаривает по телефону по пять-десять минут.

Мизулина пообещала обратиться в Генпрокуратуру

Мизулина, комментируя скандал, обратила внимание, что подобные ситуации не редкость и происходят по всей России.

Подобные ситуации не редкость и происходят по всей стране. Многие подростки мне пишут об этом. Сейчас мы готовим обращение в Генеральную прокуратуру

Екатерина Мизулинаглава Лиги безопасного интернета

Глава Лиги безопасного интернета пояснила, что сейчас ее организация готовит обращение в Генеральную прокуратуру, поскольку в прошлом году письма в некоторые ведомства и министерства результата не дали.

Ранее в Узбекистане учитель избила ученика из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском

Ранее в Узбекистане произошел скандал в школе Ташкента. 25 сентября преподавательница избила ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском языке. Позднее выяснилось, что педагог находилась на испытательном сроке и официально не была трудоустроена.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Министерство иностранных дел (МИД) России запросило у Узбекистана разъяснения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в отношениях между странами «не может быть места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве». В ответ на это в парламенте Узбекистана призвали российский МИД «заниматься своими делами».

Позднее учительницу арестовали на семь суток, однако по другому делу. Известно, что женщину задержали за драку с заместителем директора школы № 188.

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      Варвара Кошечкина
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