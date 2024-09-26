В парламенте Узбекистана призвали МИД России «заниматься своими делами»

Вице-спикер парламента Узбекистана призвал МИД России «заниматься своими делами»

Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД России «заниматься своими делами» в связи с делом учительницы, избившей школьника за использование русского языка. Его пост доступен в Telegram.

«Было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших внутренних делах», — заявил парламентарий.

Он добавил, что реакция российских властей является попыткой «поднять шум на пустом месте».

Учительница в Ташкенте избила школьника из-за использования русского языка 25 сентября. Позднее МИД России запросил у Узбекистана разъяснения в связи с действиями педагога.