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15:57, 26 сентября 2024Бывший СССР

В парламенте Узбекистана призвали МИД России «заниматься своими делами»

Вице-спикер парламента Узбекистана призвал МИД России «заниматься своими делами»

Фото: Murad Sezer / Reuters

Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД России «заниматься своими делами» в связи с делом учительницы, избившей школьника за использование русского языка. Его пост доступен в Telegram.

«Было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших внутренних делах», — заявил парламентарий.

Он добавил, что реакция российских властей является попыткой «поднять шум на пустом месте».

Учительница в Ташкенте избила школьника из-за использования русского языка 25 сентября. Позднее МИД России запросил у Узбекистана разъяснения в связи с действиями педагога.

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      Глеб Палехов
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