Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:18, 26 сентября 2024Бывший СССР

В Узбекистане задержали избившую школьника учительницу

Mash: в Узбекистане арестовали на семь суток избившую школьника учительницу

Кадр: Telegram-канал Mash

В Узбекистане арестовали на семь суток учительницу, избившую школьника за просьбу вести урок на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Однако отмечается, что учительницу задержали за драку с заместителем директора школы №188, которая произошла до избиения ребенка.

25 сентября стало известно, что учительница избила и оскорбила ученика шестого класса. Причиной избиения школьника стала его просьба вести занятие на русском. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, установленные в классе.

На следующий день уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с коллегой из Узбекистана Сурайе Рахмоновой по ситуации с избиением ребенка. МИД РФ также запрашивал разъяснения у узбекских властей.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это безответственно». США ответили на решение Путина изменить правила применения ядерного оружия

      Частный вертолет пропал с радаров в небе над Россией

      Минобороны показало кадры минометных ударов в Курской области

      Стало известно о соглашении США и ЕС о помощи Украине за счет российских активов

      Водитель Porshe на скорости сбил россиянку, проехал по встречной полосе и попал на видео

      В Петербурге открыли первый продуктовый магазин в метро

      ЦБ захотел избавить россиян от алчных кредиторов

      ФНС закроет «Родину» певицы Земфиры

      Рудковская высказалась о долге фигуристки группы Тутберидзе цитатой из песни Высоцкого

      Охранник фестиваля в Европе залез рукой под юбку туристке и надругался над ней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше