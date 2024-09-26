В Узбекистане задержали избившую школьника учительницу

Mash: в Узбекистане арестовали на семь суток избившую школьника учительницу

В Узбекистане арестовали на семь суток учительницу, избившую школьника за просьбу вести урок на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Однако отмечается, что учительницу задержали за драку с заместителем директора школы №188, которая произошла до избиения ребенка.

25 сентября стало известно, что учительница избила и оскорбила ученика шестого класса. Причиной избиения школьника стала его просьба вести занятие на русском. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, установленные в классе.

На следующий день уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с коллегой из Узбекистана Сурайе Рахмоновой по ситуации с избиением ребенка. МИД РФ также запрашивал разъяснения у узбекских властей.