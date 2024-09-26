Детский омбудсмен прокомментировала ситуацию с избиением школьника в Узбекистане

Львова-Белова заявила о связи с узбекской коллегой после избиения школьника

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что находится на связи с коллегой из Узбекистана Сурайе Рахмоновой после ситуации с избиением школьника. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

«Ситуация с избиением русскоговорящего школьника на ее контроле. Коллега направила запрос в МВД страны и Министерство дошкольного и школьного образования. Чиланзарский районный ОВД проводит доследственную проверку», — написала она.

Ранее МИД РФ запросил разъяснения у Узбекистана после избиения школьника на уроке русского языка. Москва попросила дать материалу оценку и в случае обоснованности принять меры к виновнику жестокого обращения с несовершеннолетним.

Инцидент произошел в №188 Чиланзарского района Ташкента. По данным омбудсмена, учительница была на испытательном сроке в школе и заменяла педагога русского языка.