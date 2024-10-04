В российском регионе тренер по самбо домогался 15-летней воспитанницы

В Мурманской области тренер по самбо домогался 15-летней ученицы

В Мурманской области возбудили дело в отношении 56-летнего тренера по самбо, домогавшегося 15-летней школьницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, преподавателя уже задержали и арестовали.

Потерпевшая рассказала, что тренер несколько лет раздевал своих учениц и делал им эротический массаж, уточняет Telegram-канала Shot. Ее родители узнали о происходящем и сообщили в полицию. Отмечается, что коллеги мужчины и другие ученики не согласны с обвинениями.

Ранее стало известно, что в Москве следователи задержали бывшую преподавательницу по подозрению в совращении учениц.

