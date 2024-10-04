В WhatsApp добавят новую функцию

Пользователи WhatsApp смогут точнее настраивать уведомления в групповых чатах

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция. Как рассказал портал WABetaInfo, пользователи смогут точнее настраивать уведомления в групповых чатах.

Уточняется, что пользователь сможет выбрать, получать ли ему уведомления о всех сообщениях в групповом чате или же только о важных для него, таких как ответы, упоминания и так далее.

Нововведение обнаружили в бета-версии приложения на Android. Когда конкретно оно появится у всех пользователей, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp добавят функцию оперативного поиска информации о получаемых ссылках. Уточнялось, что опция будет особенно полезна для ссылок, обнаруженных в часто пересылаемых сообщениях.

Кроме того, в мессенджере появится кнопка «прочитать все». Она будет работать для личных чатов и групп в WhatsApp.