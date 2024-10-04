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08:44, 4 октября 2024Россия

Военный рассказал о расположении украинских войск в жилых массивах Курской области

Военный рассказал, что ВСУ размещают технику в жилых массивах Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают технику и вооружение в захваченных жилых массивах Курской области. О расположении украинских войск под Суджей рассказал боец группы командира «Аида» с позывным «Москва», передает РИА Новости.

«Куда можно, туда они ее [технику и вооружение] суют. И в лесополосах, и во дворах жилых домов», — уточнил военный.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с начала августа. Сначала украинские военные обстреляли приграничный город Суджа, после чего прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск.

Ранее, 4 октября, российская разведка сообщила о перегруппировке ВСУ под Суджей. Стало известно, что украинские войска уводят силы с одного из участков.

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      Елена Торубарова
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