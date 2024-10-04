Российская разведка сообщила о перегруппировке ВСУ под Суджей

Разведка «Ахмата»: ВСУ перегруппировывают силы под Суджей в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перегруппировывают войска под Суджей в Курской области, рассказал боец группы командира «Аида» с позывным Москва. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, они уводят силы с участка у Суджи. «Возможно, это была ротация, возможно, некоторое маленькое отступление. По другой информации, они собираются еще силы заводить», — уточнил он.

Ранее житель Суджи рассказал о жестокой расправе бойцов ВСУ над женщиной. По его словам, они изнасиловали мирную жительницу Курской области, а потом отрезали ей голову.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск.