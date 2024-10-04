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09:25, 4 октября 2024Силовые структуры

Полиция установила личности участников драки со стрельбой в Подмосковье

В Одинцово полиция установила всех участников драки со стрельбой на Сколковской

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Одинцово полиция установила всех участников драки со стрельбой на улице Сколковской. Об этом «Ленте.ру» рассказали в подмосковном главке МВД России.

Их доставили в отдел. У одного из правонарушителей 1991 года рождения изъяли зарегистрированный травматический пистолет.

По предварительной информации, между группой мужчин произошел конфликт, который перерос в драку. Через какое-то время один из участников спора несколько раз выстрелил из травматического оружия в сторону оппонента и скрылся. В результате происшествия два человека получили ранения.

Вечером 3 октября в районе ЖК «Сколково» в подмосковном Одинцово мужчина выстрелил в другого около пешеходного перехода. На место прибыли медики и сотрудники полиции.

Ранее в подмосковном городе Котельники произошла массовая драка в торговом центре (ТЦ) «Мега Белая Дача» из-за очереди к банкомату.

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      Варвара Митина
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