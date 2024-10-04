ВТБ повысил ставки по краткосрочным депозитам

ВТБ повысил максимальную ставку по вкладам на полгода до 21 %

ВТБ улучшил условия по краткосрочным вкладам — максимальная ставка по депозиту на полгода для новых вкладчиков выросла до 21 процента. Об этом РБК рассказали в пресс-службе банка.

Отмечается, что кредитная организация повысила ставки по вкладам в рублях и китайском юане, а также по накопительному счету. В частности, по программе «ВТБ-Вклад» при привлечении банком новых средств максимальная ставка составит 19,6 процента.

Для текущих клиентов ВТБ также увеличил доходность по вкладу сроком на три-шесть месяцев до 20 процентов годовых. В сегменте «Премиум» и Private Banking максимум доходности достигнет 20,5 и 21 процента соответственно, говорится в публикации.

Как пишет «Российская газета», после того как ключевая ставка ЦБ РФ увеличилась до 19 процентов годовых, на рынке все чаще стали встречаться депозиты под 22-23 процента годовых. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, неуклонно растет с середины апреля. В начале сентября она поднялась до 17,63 процента, а во второй декаде месяца достигла 17,99 процента.