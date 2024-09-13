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15:23, 13 сентября 2024Экономика

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла в начале сентября

ЦБ: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 17,63 %

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, продолжила расти в начале осени, достигнув уровня 15,69 процента годовых. Об этом сообщил Банк России.

По данным регулятора, такого размера ставка достигла в первой декаде сентября, тогда как в течение августа находилась на уровнях в 17,28, 17,48 и 17,49 процента. Она последовательно растет на протяжении последних месяцев и даже догоняла в конце июня ключевую ставку ЦБ.

Сейчас разрыв между показателями вновь вырос — в пятницу регулятор повысил ключевую ставку с 18 до 19 процентов годовых.

При определении средней максимальной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. При этом Центробанк не берет в расчет ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривает вклады с дополнительными условиями.

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      Дмитрий Воронин
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