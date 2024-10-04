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19:07, 4 октября 2024Культура

Высмеявшая девочку-квадробера певица назвала своих фанатов тупыми людьми

Mia Boyka заявила, что артисты должны воспринимать аудиторию как тупых людей

Фото: Андрей Степанов / Коммерсантъ

Российская певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко), которая высмеяла девочку-квадробера во время выступления, назвала своих фанатов тупыми людьми. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Исполнительница заявила, что артисты являются авторитетом для своей аудитории. «Все медийные личности несут огромную ответственность за людей, которые их смотрят. Когда ты медийный, должен понимать одну вещь: ты должен воспринимать всю свою аудиторию как суперведомых, тупых людей», — сказала певица, добавив, что говорит так с целью обезопасить себя и своих поклонников, а не оскорбить.

Ранее Mia Boyka опровергла новости о том, что она снизила гонорар за корпоративы после скандала с девочкой-квадробером. Артистка заявила, что сейчас она зарабатывает больше, чем когда-либо.

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      Варвара Кошечкина
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