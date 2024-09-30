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16:03, 30 сентября 2024Культура

Высмеявшая девочку-квадробера певица отреагировала на новости о снижении гонорара

Mia Boyka опровергла, что снизила гонорар за концерты после скандала с ребенком
Мария Бойко

Мария Бойко. Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) опровергла новости о том, что она снизила гонорар за корпоративы после скандала с девочкой-квадробером. Ее цитирует Super.ru.

Артистка рассмеялась и заявила, что сейчас она зарабатывает больше, чем когда-либо. «СМИ пишут, что я снизила стоимость за выступление. Вообще нет. Никогда еще в жизни я не стоила столько, сколько сейчас», — сказала певица.

Ранее сообщалось, что Mia Boyka снизила гонорар за концерты с 5 до 2,2 миллиона рублей.

Инцидент произошел во время празднования Дня города Надыма. Организаторы вывели на сцену потерявшуюся девочку в кошачьей маске. Пока разыскивали родителей ребенка, певица пошутила над образом ребенка. «Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно: ты тут у нас котенок или квадробер, не дай Бог?» — спросила в микрофон певица.

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      Варвара Кошечкина
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