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11:41, 29 сентября 2024Культура

Mia Boyka снизила гонорар за корпоративы после скандала с квадробером

Mia Boyka снизила гонорар за концерты до 2,2 миллиона после скандала с ребенком

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Популярная российская певица Mia Boyka снизила гонорар за корпоративы после скандала с девочкой-квадробером. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что общение с восьмилетним ребенком на сцене в Надыме (ЯНАО) «обошлись певице в половину дохода». Стоимость ее концертов резко упала с 5 до 2,2 миллиона рублей.

«За такой ценник, помимо хейтерши квадроберов, вы получите команду аж из 16 человек, оплату парковки или 7500 менеджеру, если требуется. Плюс охрана: минимум четыре секьюрити в гримерке, минимум восемь — на сцене, даже с полицейскими, чтобы представители животного мира не кидались предметами», — говорится в сообщении.

Ранее Mia Boyka подверглась критике в соцсетях после того, как посмеялась над маленькой девочкой во время своего выступления. Организаторы вывели на сцену маленькую девочку в кошачьей маске, которая потерялась. Пока разыскивали родителей ребенка, певица решила пошутить над ее маской.

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      Фариза Бацазова
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