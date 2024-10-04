69-я параллель
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18:27, 4 октября 202469-я параллель

Законопроект об эксперименте с яйцами рыб внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект об эксперименте с вывозом красной икры с Чукотки

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект об эксперименте с вывозом красной икры (яиц лососевых рыб) с Чукотки. Это следует из базы данных нижней палаты российского парламента.

Документ внесен группой из пяти депутатов, среди которых Ирина Яровая, а также сенаторами Андреем Яцкиным, Александром Двойных и другими. Из пояснительной записки к проекту следует, что парламентарии разработали и внесли документ, основываясь на опыте Камчатки и Хабаровского края, где благодаря ограничениям на вывоз икры в багаже самолета удалось снизить количество контрафакта.

Подобные ограничения депутаты намерены ввести и на Чукотке — если закон будет принят, то из региона нельзя будет вывозить более десяти килограммов икры на одного пассажира.

«[Поправки позволят] более четко определить эффективность вводимых мер по перекрытию канала доставки незаконно добытой лососевой икры к рынкам сбыта, снизит объемы незаконной добычи (вылова) лососевых видов рыб, а также сократит риски потребления населением небезопасной для жизни и здоровья рыбной продукции», — говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что проект закона о расширении программы «Арктический гектар» за счет двух районов Ханты-Мансийского автономного округа прошел первое чтение в Госдуме.

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      Марк Леонов
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